Milano, 6 apr. (askanews) - Giornata di protesta a Milano dove sono scesi in piazza in contemporanea e in zone diverse della città ambulanti, operatori dei bus turistici e lavoratori di Alitalia. Una concomitanza che ha mandato in tilt il traffico. Gli ambulanti, circa 200 hanno bloccato l'ingresso di Corso Monforte coi loro furgoni: chiedono più tutele e aiuti per la crisi in cui il settore è finito a causa del Covid.