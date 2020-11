Cambia la Colletta alimentare, una card per aiutare i bisognosi

Bologna, 26 nov. (askanews) - Cambia la forma, non la sostanza della Giornata nazionale della Colletta alimentare. Per la 24esima edizione, infatti, i volontari non saranno più all'ingresso dei supermercati per raccogliere i pacchi di pasta, i barattoli di pomodori o le bottiglie di olio, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid. La raccolta di prodotti alimentari per i più bisognosi sarà però assicurata e anzi verrà prolungata per oltre due settimane.Fino all'8 dicembre saranno disponibili presso le casse dei supermercati italiani delle "gift card". Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l'infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare - che promuove il progetto - e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2 milioni di persone persone.Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.ITW_Giovanni Bruno "Sta crescendo il bisogno alimentare in Italia. E sta crescendo anche il timore e la preoccupazione di molti di richiudersi in se stessi. Il papa ci ha ricordato che si esce da una situazione come questa con la solidarietà. La proposta della Colletta, quest'anno anomala rispetto al solito, attraverso l'acquisto di una card da 2, 5 o 10 euro che poi verrà trasformata in cibo, dal 21 novembre all'8 dicembre acquistabile alle casse dei supermercati che hanno aderito è la proposta semplice di scegliere un gesto di solidarietà possibile a tutti".Le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta e potranno essere acquistate on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dal 1 al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.Negli ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte più di 41 tonnellate e mezzo di cibo equivalenti a oltre 83 milioni di pasti per persone bisognose.