Roma, 25 feb. (askanews) - "C'è stata una gestione a livello di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi e questo sicuramente ha contribuito alla diffusione, però al di là di questo noi continuiamo con la massima cautela e il massimo rigore e assicuriamo la massima concentrazione, notte e giorno".Così il premier Giuseppe Conte, giungendo alla Protezione civile per un incontro tecnico sull'emergenza coronavirus.