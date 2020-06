Coronavirus: +379 nuovi positivi, 252 in Lombardia

Milano, 11 giu. (askanews) - Impennata di contagi in Lombardia. Secondo il bollettino della Protezione civile nelle ultime 24 ore nella regione ci sono stati 252 nuovi positivi, (per un totale di quasi 91mila persone). Oltre il 66% dei nuovi positivi in tutta Italia che sono stati 379.Un balzo rispetto al +99 di 24 ore fa in Lombardia (su 9.305 tamponi rispetto agli oltre 13mila odierni) e al +202 in tutta Italia (su 62.699 rispetto ai 52.530 odierni).Le altre regioni col maggiore incremento di casi sono il Piemonte +42 e l'Emilia Romagna +25 dove però per la prima volta dall'inizio della pandemia non ci sono stati morti. In tutto sono 10 le Regioni con zero morti. Nel resto d'Italia invece ci sono stati 53 decessi, numero che porta il totale a oltre 34mila.