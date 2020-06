Covid-19, Rezza (Iss): indice RT inferiore a 1 su scala nazionale

Roma, 26 giu. (askanews) - "La situazione nel Paese continua a essere buona e l'indice RT è al di sotto di 1 su scala nazionale, anche se persistono differenze nell'incidenza da Regione a Regione", ha spiegato il professor Giovanni Rezza, direttore denerale della prevenzione del ministero della Salute, nell'aggiornamento settimanale sulla situazione coronavirus in Italia."Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza - ha proseguito Rezza - che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare rapidamente. Questo deve indurci a mantenere comportamenti adeguati e a individuare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come si sta facendo attualmente".