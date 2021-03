Covid, Brusaferro(Iss): Rt supera 1, le varianti preoccupano

Roma, 5 mar. (askanews) - C'è un aumento diffuso di nuovi casi di Covid-19 in quasi tutte le Regioni italiane e preoccupano le varianti, con cui si dovrà convivere, ha ribadito il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, facendo il punto settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia.L'incidenza del virus aumenta a livello nazionale: "L'Rt nel nostro Paese ha superato l'1, non è una buona notizia, è un indicatore di crescita dei nuovi casi quindi l obiettivo è riportarlo a livello Paese e di singole regioni o province rapidamente sotto l'1, quasi tutte le regioni lo superano".Altro campanello d'allarme: aumentano ricoveri ordinari e terapie intensive. Ci avviciniamo, ha detto Brusaferro, alla soglia dei 250 casi per centomila abitanti."Una soglia di allarme, sono necessari provvedimenti di mitigazione".Per quanto riguarda le regioni, una sola è considerata a rischio basso, la Sardegna."Molte regioni sono a rischio alto, sei, nove sono a rischio moderato con alta probabilità di evoluzione al rischio alto, una a rischio basso".Le varianti preoccupano. "La inglese è quella dominante nel Paese ma preoccupano anche le altre, la brasiliana, la sudafricana e altre che potrebbero insorgere, ci dovremo convivere. Ma è necessario intervenire in modo tempestivo e radicale per contenerle".