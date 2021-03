Covid, Costa: presto AstraZeneca e Johnson & Johnson in farmacia

Roma, 23 mar. (askanews) - "AstraZeneca e Johnson & Johnson saranno vaccini che potranno essere somministrati" nelle farmacie "già nelle prossime settimane". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in collegamento da un Covid Hotel a Roma con il programma Vediamoci chiaro su Tv2000."La tipologia di vaccini somministrabili nelle farmacie - ha spiegato Costa - saranno quelli che potranno avere una conservazione adeguata rispetto soprattutto al freddo. Il vaccino Pfizer ha ad esempio dei metodi di conservazione molto più complicati". Il sottosegretario è risultato positivo al Covid nelle scorse settimane e a Tv2000 rassicura tutti sul suo stato di salute: "Questa esperienza mi ha fatto toccare con mano lo straordinario personale del nostro Sistema sanitario nazionale di cui dobbiamo essere orgogliosi. Non vi è solo l aspetto professionale, che è indiscutibile, ma c è anche un aspetto umano. Sono un esempio per tutti noi. Io fortunatamente, a parte la prima settimana, sto meglio".