Covid, Gimbe: numeri in calo, 1 su 4 ha avuto una dose di vaccino

Roma, 6 mag. (askanews) - E' di 11.807 nuovi casi e 258 morti l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute sul coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati oltre 324mila e l'indice di positività è in leggera risalita, al 3,6% dal 3,2% di ieri, ma calano le terapie intensive, -60 e i ricoveri: -653.Secondo i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla settimana dal 28 aprile al 4 maggio 2021, c'è una riduzione di nuovi casi, di attualmente positivi, di decessi (-19,9%), di ricoveri in terapia intensiva (-11,8%) e di ricoverati con sintomi (-10,5%) rispetto alla settimana precedente."Continua la lenta discesa dei nuovi casi settimanali - ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - anche se s intravedono precoci segnali di aumento della circolazione del virus", sottolineando tra questi la risalita dei nuovi casi nelle fasce scolari.Per i vaccini, osserva la Fondazione, è necessario rendere stabile l'obiettivo delle 500mila dosi al giorno raggiunto solo il 29 e 30 aprile. Ma una persona su 4 ha ricevuto almeno una dose e oltre il 70% degli over 80 ha completato il ciclo.