Covid, Sala: le decisioni del governo vanno rispettate

Milano, 5 nov. (askanews) - "Le decisioni del governo vanno rispettate e io da uomo delle istituzioni mi attiverò affinchè vengano rispettate e affinchè questo sacrificio che ci viene chiesto si trasformi in un beneficio per la salute della nostra comunità". A dirlo in un messaggio video il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'indomani del Dpcm che inserisce la Lombardia tra le zone rosse."Decisioni del genere possono essere prese solo dal governo o dalla regione - prosegue - io per sentirmi responsabile di questa situazione continuerò a fare quello che posso fare per esempio continuerò a combattere affinchè questi benedetti ristori arrivino tempestivamente nella misura giusta". E qui ha annunciato che "nel pomeriggio riceverò a Palazzo Marino il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli perchè voglio che sia una battaglia comune".