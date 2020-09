Covid, salgono i contagi in Italia: 1.851, ma con 105.564 tamponi

Roma, 30 set. (askanews) - Sale ancora il numero dei nuovi contagi per il coronavirusa Sars-Cov2 in Italia: sono 1.851 al 30 settembre 2020 ma a fronte di un maggior numero di tamponi, che tornano sopra quota 100mila, 105.564 in tutto.Questo l'ultimo bollettino sulla situazione Covid nelle ultime 24 ore: 19 i morti e 1.198 i guariti.Le terapie intensive crescono invece di 9 unità. Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, maglia nera ancora alla Campania, con 287 nuovi contagi. Secondo il Lazio con 210 nuovi casi, seguito dalla Lombardia con 201.Il Covid-19 intanto ha colpito di nuovo la politica con due senatori pentasellati positivi: test per tutto il gruppo, con il timore che si possano fermare i lavori del Senato. Negativi invece tutti i giocatori del Napoli, controllati dopo la positività di molti calciatori del Genoa contro cui avevano giocato pochi giorni fa.