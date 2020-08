Genova, le prime auto sul nuovo ponte dopo l'apertura

Roma, 5 ago. (askanews) - Alle 22 in punto del 4 agosto le prime auto hanno attraversato il nuovo ponte di Genova, il San Giorgio, inaugurato ufficialmente qualche giorno prima del triste anniversario del 14 agosto, due anni dopo la tragedia del crollo del Morandi in cui persero la vita 43 persone. Luce verde del semaforo e via all'attraversamento.Emozione tra i primi che sono passati sul nuovo ponte sul Polcevera dell'architetto Renzo Piano. Tra questi molti giornalisti che hanno documentato la scena. Si è comunque mantenuto un tono sommeso come nella cerimonia del 3 agosto con le alte cariche dello Stato: un'occasione di festeggiamento per l'opera completata ma sempre nel rispetto e nel ricordo delle vittime.Sotto, il ponte è stato illuminato con il tricolore, simbolo non solo della ripartenza di Genova ma di tutto il Paese.