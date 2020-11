I bambini e l'amore, il corto per giornata violenza contro donne

Milano, 23 nov. (askanews) - I bambini, l'amore e la violenza. Un corto per raccontare il punto di vista dei più piccoli ideato dalla cooperativa Sociale Eco di Sofia Flaùto in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre. A rispondere i bambini campani di quartieri borghesi, rionipopolari, scuole, e anche dal carcere. E sul perché esiste la violenza, hanno risposto così.Alla base dell'iniziativa la volontà di diffondere il messaggio che il concetto di amore e di non violenza nasce in ogni bambino spontaneamente e cresce nonostante le difficoltà materiali o sociali.