Il casco hitech che purifica l'aria e si ricarica via usb

Milano, 27 ott. (askanews) - Uno scudo totale, una armatura in neoprene e silicone per isolarsi dal mondo e dai virus. È BioVYZR, creato dalla Vyzr Technologies dopo un crowdfunding di successo.Il dispositivo è un respiratore con aria purificata con un filtro (N95) che pulisce l'aria da particelle patogene, inquinanti, allergeni, dicono i creatori. Le sue funzioni si basano su quelle di tute di solito ad alto livello, in ambienti industriali o sanitari ma modificata perché abbia dimensioni e un design che la rendano utilizzabile a livello privato da chiunque.L'aria circola grazie grazie a due ventole che hanno una autonomia di 8 ore ricaricabili tramite usb.Sulle spalle bisogna portarsi un peso di 2,25 chili oltre che un aspetto spaziale e futuristico.Il costo? 379 dollari in preordine.