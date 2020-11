Ilaria Capua: anche forme lievi Covid possono lasciare strascichi

Roma, 4 nov. (askanews) - "Proprio qualche giorno fa è uscito un report dell'Oms che fa una sintesi semplice da capire: la maggioranza dei casi di Covid non provoca sintomi, nel 10-15% dei casi provoca sintomi, che possono diventare gravi, nel 5% dei casi la situazione diventa molto grave e può portare alla morte": lo ha affermato Ilaria Capua, virologa, in collegamento con la trasmissione DiMartedì su La7.ì"Però c'è un'altra cosa che è venuta fuori da questo report, che è la famosa vespa nell'occhio, nel senso che anche persone che hanno la forma lieve o non sviluppano la forma clinica, possono avere degli strascichi, possono avere delle conseguenze a lungo termine, lascia dei 'tatuaggi" sul cuore", ha sottolineato l'esperta di virus influenzali.