Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up

Roma, 5 mag. (askanews) - Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del Salone Innovation Village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation Village:"L'obiettivo di questo salone, che per lo meno in questa prima fase, tra il 6 e il 7 maggio, non potrà che essere virtuale come è successo nel 2020, non poteva che essere legato alla resilienza. Innovation Village si è sempre caratterizzato come un evento che vuole fare uno scouting sul territorio sulle innovazioni più importanti senza voler duplicare eventi di dimensione nazionale o europea: ma crediamo che ci sia la necessità di avere dei focus sul territorio.Una piattaforma per gli innovatori che premia le start up migliori: "L'Innovation Village Award è il fiore all'occhiello: non ha l'ambizione di risolvere monetariamente i problemi, ma ha la convinzione che mettendo a contatto opportunamente e con canali verificati e controllati la domanda di innovazione con l'offerta che arriva dalle start-up di vari settori, può aiutare le start up a crescere e a raggiungere quella dimensione critica e a stabilizzarsi in un mercato sempre più competitivo".