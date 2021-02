Lazio, partite le vaccinazioni al personale della scuola

Roma, 22 feb. (askanews) - E' partita nel Lazio la campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid rivolta al personale della scuola. Dall'Assessorato alla Sanità fanno sapere che per la prima giornata si sono prenotati circa 4mila operatori e che le operazioni di vaccinazione procedono regolarmente. Tra i punti vaccinali attivi anche l'hub di Fiumicino, dove a controllare la situazione era presente anche l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, che ha sottolineato il ruolo della struttura allestita nell'area Lunga Sosta dello scalo romano."Il primo ministro - ha detto - chiede la massima disponibilità di tutte le istituzioni sul territorio nazionale, oltre che di mettere a disposizione capacità, spazi e strutture per garantire la somministrazione tempestiva dei vaccini. Noi ci siamo mossi con largo anticipo e questa struttura è già largamente ed efficacemente operativa".E tra gli operatori della scuola che si sono sottoposti ai vaccini c'è fiducia in vista del pieno ritorno alle lezioni in presenza.