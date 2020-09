Mafia, torna in carcere il boss di Palermo "Totuccio" Milano

Palermo, 8 set. (askanews) - E' tornato in cella il boss di Palermo Salvatore, detto "Totuccio", Milano. La Guardia di Finanza di Palermo - nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica - ha eseguito l'ordinanza del Tribunale di Palermo - Sezione per il Riesame, che ripristina la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di estorsione aggravato da metodo mafioso.La misura è stata confermata lo scorso 4 settembre dalla Cassazione, in accoglimento dell'appello della Procura della Repubblica - Dda contro l'ordinanza del gip che lo scorso 23 dicembre, su istanza della difesa, aveva accordato a Milano gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.I fatti contestati risalgono al 2016 e al 2017, quando leindagini consentirono di accertare il ruolo di Milano in meritoa una richiesta di pizzo nei confronti di una nota attività commerciale del centro storico.