Manifestazione dei dipendenti Alitalia a Roma, tutti in divisa

Roma, 5 mag. (askanews) - Manifestazione dei lavoratori di Alitalia a Piazza del Popolo a Roma con lo slogan "Alitalia patrimonio nazionale", nella giornata del 74esimo compleanno della compagnia di bandiera.Gli organizzatori hanno ricordato il "lungo volo" di Alitalia iniziato il 5 maggio del 1947 e hanno invitato i dipendenti a "riunirsi per rimanere una grande famiglia". Tutti con la divisa e a distanza di sicurezza e con in mano palloncini bianchi, rossi e verdi, hanno mostrato cartelli con slogan che celebrano i traguardi raggiunti in tanti anni mentre vanno avanti gli incontri tra i commissari straordinari, i vertici di Ita e le organizzazioni sindacali per ragionare sul futuro della compagnia di bandiera.