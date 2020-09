Maxi operazione antidroga a Firenze: decine di arresti

Roma, 17 set. (askanews) - Decine di arresti e tonnellate di droga sequestrate. È il bilancio della maxi operazione internazionale antidroga della Polizia di Stato "Los Blancos", coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, che ha interessato il capoluogo toscano ed altre città italiane, ed estere.L'operazione, che ha visto impegnate le polizie di molti paesi europei, ha permesso di sgominare il cartello criminale considerato leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga in ambito continentale.In manette 30 cittadini albanesi, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga.Il "cartello" albanese denominato "Kompania bello" era in tutto e per tutto parallelo a quello dei grandi cartelli sudamericani e ha gestito per anni una considerevole quota del traffico di cocaina in Europa.