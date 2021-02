Messina, trasportavano 30 kg di droga in una ambulanza

Milano, 27 feb. (askanews) - 30 kg di droga nascosti in una autoambulanza. Il carico è stato scoperto e sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina all'imbarco dei traghetti che collegano la Sicilia alla Calabria. Un controllo avvenuto grazie al fiuto del cane antidroga Ghimly che ha puntato il mezzo insospettabile.All'interno nessun malato ma oltre 50 confezioni di marijuana che avrebbero potuto fruttare, alla vendita al dettaglio, guadagni per circa 300mila euro.Due gli arresti per traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrata anche una pistola finta priva del tappo rosso.anche di matrice mafiosa.