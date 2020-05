Previsioni meteo per mercoledì 27 maggio 2020

Nord: Inizialmente soleggiato con velature di passaggio; tra pomeriggio e sera locali acquazzoni su Nordest, basso Veneto e Romagna. Temperature in lieve ascesa, massime tra 24 e 28. Centro: Condizioni di tempo perlopiù stabile con cieli sereni o velati; in serata qualche acquazzone in arrivo su Nord Toscana. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28. Sud: Nubi sparse e schiarite, addensamenti maggiori al pomeriggio su rilievi e zone interne ma senza fenomeni. Temperature stabili, massime tra 21 e 25.