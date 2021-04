Rezza: carico su strutture sanitarie durerà ancora a lungo

Milano, 2 apr. (askanews) - "I dati sono in miglioramento, ma l'RT è ancora intorno all'1. Il 41% delle terapie intensive occupate indica che servirà tempo per deflazionarle. Ci sono segnali che ci dicono che a trasmissione sta leggermente diminuendo, ma il carico sulle strutture sanitarie rischia di essere elevato ancora per un tempo piuttosto lungo". Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sul monitoraggio regionale della diffusione del Covid-19.