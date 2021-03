Rezza: in campagna vaccinale eventi avversi messi in conto

Milano, 12 mar. (askanews) - Forse già domani il ministero invierà Ispettori per il controllo del lotto di vaccino Astrazeneca sequestrato. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sulla situazione epidemiologica. Il lotto in questione, ha spiegato, conteneva 560mila dosi, 250mila destinate all'Italia, le altre a 7 Paesi europei."Quando si comincia una campagna vaccinale di massa si sa che ci saranno eventi avversi, non necessariamente legati alla somministrazione del vaccino - ha sottolineato - eventi che fanno seguito temporalmente alla somministrazione. In questo momento, però, non possiamo dire se questi pochi eventi segnalati abbiano o no questo nesso casualità. Dobbiamo essere seri e rigorosi ma ricordo che in Gran Bretagna sono state somministrate 8 o 9 mln dosi senza particolari segnalazioni di eventi evversi. Inoltre l'Ema continua a segnalare che il beneficio è assolutamente elevato rispetto al rischio che è trascurabile".