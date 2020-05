Riaprono le dimore storiche (ADSI), pronte per i visitatori

Roma, 22 mag. (askanews) - Anche le Dimore Storiche Italiane riaprono ai visitatori già dal fine settimana del 23 e 24 maggio. L'ASDI, Associazione Dimore Storiche Italiane nata nel 1977, avrebbe dovuto celebrare questo mese la decima edizione della sua Giornata Nazionale. Appuntamento rinviato al prossimo 4 ottobre ma intanto la rete delle dimore private, oltre 4500 soci, sta riaprendo le porte ai visitatori dopo la chiusura per l'emergenza sanitaria, e l'associazione invita al turismo interno, per non perdere l occasione di riscoprire il nostro Paese.La rete museale privata dell'ASDI promuove la conservazione e la gestione di questi immobili per tramandarli alle generazioni future. Le attività proposte dai soci ADSI, a partire dalle visite alle dimore storiche, avverranno naturalmente in modo da garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza necessarie.