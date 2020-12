Ricciardi: contenere mobilità o a febbraio avremo 40.000 morti

Roma, 22 dic. (askanews) - Per far scendere i casi nel nostro Paese "ci vorrà ancora molto tempo. Di fatto quello che è successo da noi, come in Germania e in altri Paesi, è che la curva epidemica è salita moltissimo. Quando si hanno decine di migliaia di casi al giorno, per farli poi ritornare a un livello in cui è possibile tracciare bisogna aspettare tanto": così a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute."È una battaglia lunga - ha aggiunto - e non c'è da illudersi che finisca presto, ma la cosa importante è che finirà. Se limitiamo la mobilità, stiamo a casa e riprendiamo il tracciamento questa curva la conteniamo. Se continua di questo passo avremo 40 mila morti a febbraio".