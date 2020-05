Roma, aereo da turismo nel Tevere: aveva tentato l'atterraggio

Roma, 25 mag. (askanews) - Avrebbe tentato un atterraggio di fortuna subito dopo il decollo, forse per un problema tecnico, l'aereo da turismo e addestramento che, nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio è finito nel Tevere nei pressi della zona Flaminia, a Roma, accanto all'aeroporto dell'Urbe.L'aereo un Diamond Da-20, monomotore biposto marche I-DADL (India-Delta, Alpha, Delta, Lima) della scuola di volo Urbe Aero di Roma, si è inabissato attorno alle 15.20; a bordo c'erano due persone, l'istruttore di volo, pilota di linea e considerato uno dei più esperti su quel tipo di velivolo, tratto in salvo e l'allievo, al momento ancora disperso.L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha avviato un'inchiesta sull'accaduto.Sul posto del disastro sono al lavoro i vigili del fuoco e la Polizia Fluviale.