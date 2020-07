Roma, fiamme in appartamento ai Parioli e incendio a Monte Ciocci

Roma, 30 lug. (askanews) - Due vasti incendi sono scoppiati a Roma: uno nel quartiere Parioli, l'altro alla Balduina.E' andato a fuoco un appartamento al terzo piano di una palazzina a via Monti Parioli. Fiamme altissime visibili dalla strada. I vigili del fuoco hanno evacuato la palazzina, una donna è stata tratta in salvo dal balcone; il traffico è stato chiuso all'altezza di Viale Bruno Buozzi con deviazioni.L'altro rogo è divampato a Monte Ciocci minacciando le abitazioni circostanti e l'istituto agrario. Una grande nube di fumo ha avvolto l'area di via degli Ammiragli e le fiamme si sono propagate con rapidità, devastando la vegetazione della Riserva Naturale di Monte Mario. Sul posto vigili del fuoco con numerosi uomini e mezzi, forze dell'ordine e Protezione Civile.