Roma, professionisti al semaforo: flashmob a Montecitorio

Milano, 31 ott. (askanews) - Si chiama #professionistialsemaforo, il flashmob organizzato da lavoratori dello spettacolo, della cultura, della ristorazione a Piazza Montecitorio. Sono scesi in piazza con il costume di scena o l abito da lavoro e oggetti di lavoro con tanto di cartello "Affittasi o Vendesi". Hanno donato qualche pezzetto del loro sapere (versi di una poesia, strofe di una canzone, suggerimenti per una ricetta ecc.) in attesa del segnale "verde", cioè il via libera al ripristino delle attività nella speranza che l incubo del Covid -19 non crei più problemi alla salute e all economia.L'iniziativa ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, ha il fine "di smuovere le coscienze ed evidenziare, dopo vari investimenti fatti per mettersi a norma, che teatri, cinema, locali e ristoranti sono realtà sicure, in grado di osservare e garantire le regole (già messe in atto) relative al previsto distanziamento e ai dispositivi di protezione", scrivono gli organizzatori. Avviata anche una petizione su Change.org. (http://chng.it/TW4dsJZyKw) in collaborazione con la storica rivista "Sipario".