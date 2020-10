Spazio, OsirisRex sigilla i campioni di asteroide e torna a casa

Milano, 29 ott. (askanews) - La sonda della Nasa OsirisRex ha completato con successo e in anticipo la sua missione: raccogliere campioni di terreno dall'asteroide Bennu da riportare sulla Terra.La manovra di Touch&Go sulla superficie dell'asteroide, come si vede da queste immagini girate direttamente dalla sonda, è andata bene anzi, meglio del previsto, nel senso che il braccio TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) ha raccolto più materiale dei 60 grammi che si sperava.Così tanto che ne ha perso un po' nello Spazio, lo si vede in questa breve sequenza.Proprio per evitare una eccessiva dispersione dei preziosi campioni raccolti, la Nasa ha deciso di anticipare di qualche giorno le operazioni che prevedono il posizionamento della testa di raccolta nella Sample Return Capsule (SRC) e il suo stoccaggio con chiusura ermetica.Quando Terra e Bennu saranno ben allineati, infine, il modulo di rientro farà rotta verso casa dove dovrebbe arrivare entro il 2023 con il suo prezioso carico.L'analisi dei campioni dell'asteroide ci permetterà di fare letteralmente un tuffo nel passato per conoscere meglio i dettagli della formazione di Bennu, circa 1,75 milioni di anni e dell'intero sistema solare.