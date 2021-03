Terremoto nell'Adriatico Centrale, compilation di lampadari

Milano, 27 mar. (askanews) - Per una volta un sospiro di sollievo. I vigili del fuoco dal loro profilo Twitter hanno messo in bella evidenza che non c'è stata nessuna segnalazione di danni o richiesta di aiuto dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.6 registrata alle ore 14.47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, ma nessuna segnalazione drammatica è stata ricevuta dalle sale operative dei vigili del fuoco. Insomma per una volta un po' di paura ma è andata. E allora tutti a guardare la compilation di lampadari che si muovono su twitter.