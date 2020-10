Videogame, l'ateneo di Macerata su Animal Crossing: New Horizons

Milano, 22 ott. (askanews) - È spuntata una nuova isola su Animal Crossing: New Horizons, piena di studenti e professori italiani. L'Università di Macerata è il primo ateneo al mondo a sbarcare sul popolare gioco per Nintendo Switch, un "simulatore di vita" dove i giocatori hanno la possibilità di creare il proprio avatar e costruire ambienti personalizzati in una isola deserta.L'iniziativa è nata all'interno del Progetto Inclusione 3.0 che ha l'obiettivo di fornire strumenti diversi per rapportarsi con l'Ateneo attraverso pratiche inclusive, a maggior ragione in questi mesi di pandemia, in cui gli spazi di incontro sono pochi e vanno ripensati se non inventati appunto. Anche tramite un'isola digitale in cui gli studenti durante il lockdown hanno potuto ritrovarsi, e interagire, azioni fondamentali in un periodo "così delicato come quello che gli studenti, soprattutto con disabilità, stavano attraversando", ha spiegato la professoressa Catia Giaconi che si è occupata del progetto.Il prossimo passo sono gli incontri virtuali con docenti e studenti di altre nazioni per compensare almeno in parte l'impossibilità di viaggiare e dialogare con i colleghi di altre realtà internazionali.