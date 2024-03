Eleonora Riso presenta il suo libro Laboratorio di sapori

Eleonora Riso vincitrice della 13a edizione di MasterChef Italiaha presentato il suo libro "Laboratorio di sapori" di Baldini+Castoldi con Stefano Sgambati in Mondadori Duomo Milano. Il libro raccoglie 80 ricette i suoi piatti, spessovegetariani, sono ricchi di profumi, sapori e spezie.dove la sua personalità si esprime anche nei colori. La cucina è molto più di una semplice attività culinaria: èun palcoscenico per la creatività, un laboratorio diesplorazione e un’opera d’arte in continua evoluzione.È uno spazio dove le idee prendono vita, e si possonoassaporare, dove la curiosità diventa la bussola che ciguida verso nuove frontiere gastronomiche, e dove leemozioni diventano gli ingredienti delle nostre ricette.In questo libro, ho raccolto le mie esperienze e le miescoperte culinarie, e chissà che non possano invogliareanche voi a esplorare nuove frontiere in cucina. Ogniricetta, ogni gesto, è un invito a lasciarsi trasportaredalla creatività e dal piacere di sperimentare.Come in un vero e proprio laboratorio di sapori.

Servizio realizzato Nick Zonna