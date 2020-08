Grigliata di Ferragosto vegana? 8 videoricette di Animal Equality

Roma, 12 ago. (askanews) - Una grigliata di Ferragosto vegana? Perché no. In Italia sono ormai l'8,9% i cittadini che scelgono di dire no a carne e derivati animali, nello specifico, i vegetariani sono il 6,7% mentre i vegani il 2,2%. Animal Equality, organizzazione internazionale non-profit per la difesa dei diritti degli animali, per questa occasione presenta un nuovo progetto realizzato in collaborazione con due chef specializzati in cucina a base vegetale: Tadzio Pederzolli, del ristorante milanese Radicetonda e Caterina Mosca, chef di Baciamincucina e autrice di libri sulla cucina vegana e vegetariana - che in esclusiva hanno realizzato un intero menù 100% veg per sostituire carne e derivati durante le grigliate estive.Tutte ricette facilissime e veloci da preparare, dai burger con cipolla caramellata, al seitan grigliato, dalle insalate di limoni procidani e di pesche e rucola, passando per degli spiedini al tempeh e degli immancabili dolci. Otto videoricette accessibili gratuitamente online, sul sito dedicato: https://campaigns.animalequality.it/ricette-grigliata-vegetale/e tanti altri consigli in cucina sul portale di Animal Equality dedicato all'alimentazione vegetale https://it.loveveg.com/