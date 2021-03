Roma, a Torpignattara nasce Fortezza Est, libreria e teatro

Roma, 11 mar. (askanews) - Roma. Nel cuore di Torpignattara, questi locali saranno una fortezza culturale aperta al territorio. Uno spazio di 400 metri quadrati che già fu stireria, lavanderia, poi bisca, palestra e chiesa evangelica. Dal 13 marzo riapre i battenti come Fortezza Est: libreria, teatro, laboratorio e anche biblioteca condivisa di quartiere, donazioni accettate dalle 10 alle 18.Fortezza Est nasce dalla progettazione culturale di Alessandro Di Somma ed Eleonora Turco, già cofondatori del teatro Studio Uno di Roma."La nostra idea è di portare teatro libreria e laboratorio insieme come fosse uno spazio culturale aperto a tutto il quartiere. Quindi pur nelle difficoltà del Covid abbiamo immaginato uno spazio post Covid, post lockdown" dice Di Somma."Questo progetto riassume l'intenzione di ripartire da qualcosa di bello che possa essere fruito e condiviso dal territorio, e in un territorio come questo è fondamentale ripartire dalla cultura" spiega Eleonora Turco