Alitalia, manifestazione davanti al Mise su incertezza stipendi

Roma, 30 mar. (askanews) - Circa un centinaio di lavoratoriAlitalia stanno manifestando da questa mattina di fronte allasede del ministero dello Sviluppo economico sull'incertezzanell erogazione delle retribuzioni, sull anticipo della cassaintegrazione straordinaria e sull integrazione del Fondostraordinario del trasporto aereo, in risposta a un'iniziativaproclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti eUgl Trasporto Aereo. Al momento infatti non risulta ancora pagatolo sipendio di marzo.Intanto una delegazione si è recando al Mef. "I lavoratori sono molto preoccupati - ha detto ilsegretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi che faparte della delegazione che sarà ricevuta dal Mef - la situazioneè drammatica. Ci è stato detto che la tranche di ristori che èstata autorizzata non sarà sufficiente per pagare stipendi efornitori. Chiediamo che il Governo dica basta all'Unione europeache vuole una compagnia aerea ridimensionata e doti al più prestoITA di tutti gli asset necessari affinché sia un vettore in gradodi competere con le altre compagnie, quindi con tutti gli slot ela manutenzione e l'handling di Alitalia. Torneremo a manifestareil 14 aprile, ma la pazienza dei lavoratori sta finendo ed èmeglio che si sbrighino".