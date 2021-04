Chiara Ferragni entra nel cda di Tod's: il titolo vola in Borsa

Milano, 9 apr. (askanews) - Neomamma, schierata in battaglie sociali e femministe, Chiara Ferragni oltre che regina dei social netwok è sempre più imprenditrice. L'influencer è entrata nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod's e il titolo vola in Borsa a Piazza Affari spinto dalla notizia. Con l'ingresso dell'imprenditrice-influencer, che vanta oltre 23 milioni di follower su Instagram, l'azienda della famiglia Della Valle punta a conquistare il mercato dei più giovani, con progetti che guardano anche alla solidarietà.Rispetto alla chiusura di ieri la capitalizzazione di Tod's è cresciuta di circa 120 milioni, ma è solo l'inizio. "La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo" ha affermato Diego Della Valle."Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo" ha commentato Chiara Ferragni.