Covid, Draghi: disoccupazione salirà, serve stimolo investimenti

Milano, 26 mar. (askanews) - Per costruire la ripresa post pandemiadel sistema economico la "composizione" degli investimenti "èessenziale. Proprio per la disponibilità di mezzi che l'Unioneeuropea ha e che i singoli Paesi hanno e che non durerà persempre, è essenziale che vengano impiegati in modo checostruiscano il nostro futuro". Lo ha detto il presidente delConsiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampapresso la sala polifunzionale della Presidenza."Noi - ha sottolineato - abbiamo avuto un periodo di più di unanno in cui era necessario, è ancora necessario sostenere gliindividui, le famiglie, le imprese, che hanno chiuso, hanno persoogni attività. Man mano, speriamo - per questo la campagna divaccinazioni è fondamentale - ci sposteremo sempre di più versouna iniezione, uno stimolo che andrà verso gli investimenti.Bisogna a un certo punto creare posti di lavoro perchéprobabilmente ci sarà un aumento della disoccupazione: ci sarannotanti aggiustamenti che la nostra società dovrà subire a seguitodi questo, non abbiamo visto ancora nulla di quello che potràsuccedere".