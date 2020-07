Dl Rilancio, Girotto: modifiche a superbonus estendono benefici

Roma, 9 lug. (askanews) - "I condomini e tutte le abitazioni che usufruiranno del superbonus potranno cumularlo realizzando anche le comunità energetiche. Le due cose sono cumulabili. Quindi per i primi 20 Kw ci sarà la detrazione piena, quella del 110%. Da 21 Kw a 200 Kw ci sarà comunque la detrazione del 50%".Lo evidenzia ad askanews il Presidente della commissione Industria Senato, Gianni Girotto (M5S), commentando le modifiche al Superbonus approvate alla Camera nel Dl Rilancio."Queste comunità energetiche non saranno classificate come attività commerciali, quindi burocrazia e fiscalità saranno leggerissime. L'energia non autoconsumata sarà valorizzata con il consueto meccanismo di ritiro dedicato che già conosciamo mentre l'energia autoprodotta e autoconsumata godrà di sconti che sono in fase di determinazione da parte dell'Autorità, ed eventualmente anche il Mise potrebbe aggiungere un ulteriore incentivo, decisione che spetta ovviamente al Mise stesso", conclude Girotto.