Fca "sfida" il coronavirus e presenta a Milano la 500 elettrica

Milano, 4 mar. (askanews) - Fca "sfida" il coronavirus e, in anteprima mondiale, ha presentato in Triennale a Milano la 500 elettrica, la prima vettura del gruppo nata full electric. L'anteprima era prevista al Salone di Ginevra, annullato proprio per il coronavirus."It's time to take action to create a better future". È tempo di agire per creare un futuro migliore: è questo lo slogan scelto per presentare l'ultima nata di Fca. Il capoluogo lombardo è stato scelto per la presentazione, sfidando le paure per il diffondersi del coronavirus, con la città praticamente ferma da 10 giorni. Come precauzione le sedie per giornalisti e addetti al lavori sono state sistemate ad almeno un metro l'una dall'altra. La 500 "torna a essere prodotta in Italia, è una scelta non indifferente, con un impatto sociale importantissimo sul nostro paese" ha detto il responsabile del brand Fiat, Olivier François, che poi ha aggiunto."La macchina è assolutamente indispensabile per dimostrare che noi puntiamo sul futuro. C'era da dare un esempio: Milano non si ferma, l'Italia non si ferma. E Fiat non solo non si ferma ma riparte e riparte dalla mobilità urbana elettrica, riparte dal futuro".La 500 è stata un vero fenomeno di costume che fin dalla sua nascita, 63 anni fa, ha saputo affermarsi come icona. Ora arriva la rivoluzione verde e tecnologica. La nuova 500 offre, prima vettura del suo segmento, la guida autonoma di livello 2, portando tutti i vantaggi a essa legati nella mobilità urbana. L'autonomia della Nuova 500 è fino a 320 chilometri con ciclo Wltp, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42 kilowattora. Per ottimizzare i tempi di ricarica è equipaggiata con il sistema fast charger che consente di ricaricare l'80% della batteria in appena 35 minuti.La 500 di terza generazione è la prima vettura Fca equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment UConnect 5, la piattaforma connessa realizzata per il futuro, disponibile con schermo da 10,25 pollici. E Leonardo DiCaprio ha abbracciato il progetto della Nuova Fiat 500, diventando endorser della nuova city car elettrica.