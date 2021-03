Gdo: 2020 in crescita con boom e-commerce ma margini in calo

Milano, 9 mar. (askanews) - La Grande Distribuzione Organizzata archivia un 2020 eccezionale, caratterizzato dalla pandemia, ma il graduale ritorno a una nuova normalità ripropone i nodi strutturali del settore: margini calanti, e-commerce non redditizio e ascesa dei Discount. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Area Studi di Mediobanca sulla GDO a prevalenza alimentare.Il 2020 della distribuzione moderna è atteso chiudere con un progresso del 5%, di cui l'1% attribuibile al boom del canale online. Incrementi marcati per i Discount (+8,7%), i Super (+6,8%) e i Drugstore (+6,6%). L'intero sistema, tuttavia, dovrebbe ripiegare dell'1,6% quest'anno, cumulando nel biennio un aumento del 3,3%.Continua la crisi delle grandi superfici che si prevede perderanno il 4,8% nel biennio 2020-2021, mentre l'e-commerce (+60%) potrebbe arrivare al 3% del mercato già quest'anno, due anni in anticipo rispetto al 2023 previsto prima della pandemia. Si tratta però di un segmento che continua a registrare margini negativi per oltre il 10%. Grandi aspettative, dunque, ma risultati ancora deludenti.