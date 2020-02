Gli Usa aumentano i dazi sugli aerei Airbus, salvo made in Italy

Roma, 15 feb. (askanews) - Nuovi dazi degli Stati Uniti sui prodotti dell'Ue che colpiscono soprattutto Airbus mentre il made in Italy è salvo. Washington ha deciso di aumentare dal 10% al 15% i dazi sugli aerei Airbus importati dall'Unione Europea.Una decisione che avrà effetto dal 18 marzo ed è arrivata dopo la sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio sui sussidi europei al gruppo con sede a Tolosa.Nella lista dei prodotti soggetti a dazi non compare l'agroalimentare italiano."Il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti" ha commentato la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, "abbiamo scongiurato il rischio che le nostre eccellenze subissero danni irreparabili".