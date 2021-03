Lavoro, Landini: per donne quadro peggiorato, ora azioni concrete

Roma, 8 mar. (askanews) - La giornata internazionale dei dirittidelle donne "deve portarci non solo a denunciare il peggioramentodella loro condizione di lavoro, ma ad indicare azioni concretesia nei confronti di Governo e Parlamento, affinché si faccianoleggi in una certa direzione, che delle nostre controparti". Loha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo aun'iniziativa sindacale sull'8 marzo.Il segretario generale della confederazione di corso d'Italia hatuttavia sottolineato che "c'è bisogno anche di un ragionamentoche riguardi le organizzazioni sindacali e, in particolare, diuna nuova cultura del lavoro che assuma e traduca la culturadella differenza di genere in iniziative contrattuali".Secondo Landini "abbiamo bisogno di una discussione senza veli,anche perché la pandemia ha avuto l'effetto di accelerare eaumentare ancora di più differenze e diseguaglianze che giàesistevano".