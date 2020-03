Previsioni meteo per giovedì 26 marzo 2020

Nord: Irregolarmente nuvoloso con ancora la possibilità di qualche residuo fenomeno sulle Alpi occidentali, nevoso dai 900/1100m. Più sole sulle Alpi. Temperature in aumento, massime tra 10 e 16. Centro: Peggiora sul medio Adriatico con piogge e qualche rovescio; spiccata variabilità altrove con qualche fenomeno in Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 12 e 18. Sud: Ancora molte nubi con locali rovesci o temporali ma con tendenza a parziale miglioramento. Temperature in aumento, massime tra 11 e 16.