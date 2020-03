Previsioni meteo per mercoledì 04 marzo 2020

Nord: Peggioramento a partire dal Nordovest con fenomeni in estensione al Nordest in serata. Neve sulle Alpi dagli 800-1000m. Temperature in calo, massime tra 9 e 14. Centro: Condizioni meteo discrete e tempo asciutto con tendenza a peggioramento tra Toscana ed Umbria tra il pomeriggio e la serata. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 17. Sud: Residui piovaschi al mattino sulla bassa Calabria ionica, asciutto altrove con sole alternato a nubi sparse nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 19.