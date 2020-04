Previsioni meteo per mercoledì 15 aprile 2020

Nord: Tempo stabile e soleggiato in giornata, verso sera qualche addensamento basso in arrivo sulla costa ligure, solo qualche leggera velatura altrove. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23. Centro: In prevalenza soleggiato con qualche addensamento sulla Sardegna meridionale ma senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23. Sud: Tempo buono o discreto con qualche innocuo annuvolamento sulla Sicilia centro orientale e la bassa Calabria ionica. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22.