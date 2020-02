Previsioni meteo per sabato 22 febbraio 2020

Nord: Tempo ovunque stabile e soleggiato, nebbie diffuse in formazione tra notte e primo mattino in Pianura Padana. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 11 e 17. Centro: Nuvolosità in aumento sulla Toscana, altrove poche nubi con cieli quasi ovunque sereni. Temperature in aumento, clima mite; massime tra 16 e 21. Sud: Cieli generalmente sereni, con qualche nube in più tra pomeriggio e sera sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Calabria. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18.