Avenger è il primo Suv 100% elettrici firmato Jeep

Jeep Avenger Full Electric e’ il primo SUV Jeep 100% elettrico.

Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe, parla di Avenger come “la scelta giusta per coloro che desiderano un’auto compatta, solida ed elegante, che offra soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento. È ideale per spostarsi in città, per le vacanze, lo shopping, la guida fuoristrada, andare in giro per locali e divertirsi con gli amici.

Con Avenger si può fare tutto e andare ovunque”. Le protezioni che circondano la carrozzeria, i fari protetti e le piastre sottoscocca stampate in un materiale colorato in massa la rendono il compagno di viaggio ideale in città e nei percorsi fuoristrada. Con i suoi 4,08 metri, è la Jeep più compatta di sempre e può accogliere comodamente cinque passeggeri. Anche gli interni di Jeep Avenger sono progettati per essere funzionali, con tanto spazio per gli oggetti di tutti i giorni. Offre 34 litri di spazio interno, l’equivalente di un bagaglio a mano. Largo 1 metro, il bagagliaio di forma squadrata è spazioso ed estremamente versatile.

Ogni vano è stato progettato per garantire flessibilità e modularità: il tunnel centrale può essere suddiviso in vari scomparti portaoggetti modulari grazie a un divisorio che può essere spostato – o perfino rimosso. Grazie a soluzioni originali come il divisorio portatazza flessibile e la copertura magnetica ripiegabile, l’intero contenuto di un bagaglio a mano può essere sistemato in questi vani. Avenger offre un’autonomia in elettrico fino a 550 km.