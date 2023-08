Citroën svela il concept Type Holidays, una rivisitazione del famoso Type H

Citroën scegli il Caravan Salon Düsseldorf dal 25 agosto al 3 settembre 2023 per accendere i riflettori sul furgone-concept con allestimento Type Holidays.

Sin dalla sua creazione, Citroën è stata una marca popolare che ha sempre lavorato per promuovere la libertà di movimento. Vanta un'autentica competenza nello sviluppo di modelli pratici, ingegnosi e accessibili che sono sinonimo di evasione e tempo libero.

La riconosciuta legittimità di Citroën nel settore del tempo libero ne fa uno dei principali protagonisti, al punto che la marca è il secondo fornitore di veicoli base per allestimento camper in Europa. Citroën ha voluto sottolineare questa competenza presentando un concept SpaceTourer sotto forma di Type H, basato sul lavoro del carrozziere italiano Caselani. Questo fedele partner di Citroën ha già creato una serie di carrozzerie «neo-retrò » per i modelli Citroën. La « van life », ossia l’arte di vivere viaggiando con un van, è un modo diverso di viaggiare. Quindi, con un veicolo davvero diverso da tutti gli altri, come il concept Type Holidays, ci si trova di fronte a una vera e propria sorpresa. Il suo design unico, così come il suo colore grigio, rimandano al mitico Type H di Citroën, il famoso « Tube ».

Il moderno SpaceTourer è un invito naturale a viaggiare in modo diverso, da soli o in compagnia, senza vincoli. Citroën ha esplorato il mercato dei camper in diverse occasioni con concept car come Hyphen, Rip Curl e The Citroënist. Oggi Citroën si propone di sfruttare al meglio quest’opportunità espandendo la propria attività nel mercato dei camper in rapida crescita. Il concept Type Holidays prefigura un impegno più forte da parte della marca attraverso un'offerta completa che sarà disponibile nella rete Citroën.