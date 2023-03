DS Performance apre le porte del suo Hub

il marchio francese ha aperto le porte del DS Performance Hub, sede del motorsport del Brand.

Una giornata di workshop, interviste ed esperienze uniche: la visita al quartier generale di Versailles, a circa 40 km da Parigi, permette ai partecipanti di entrare nel vivo della competizione motoristica e toccare con mano il luogo in cui viene realizzata la terza generazione di autovetture elettriche DS, che unisce eleganza, prestazioni sportive e tecnologie all’avanguardia. Una vera e propria full immersion nel mondo della Formula E.

Intervista - Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance

La giornata è stata un’occasione unica per i partecipanti, in pieno stile DS: la possibilità di testare il simulatore di guida con cui i due piloti del team DS Penske, il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne, si allenano quotidianamente per le gare che li vedono impegnati nel Campionato di Formula E 2023. Uno strumento fondamentale per l’allenamento del team, poiché in grado di ricreare virtualmente la guida della DS E-TENSE FE23 riproducendo i tracciati su strada urbana sui quali si corrono le tappe del Campionato di Formula E.