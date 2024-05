Lancia svela la Ypsilon HF e annuncia il ritorno nei Rally Gr4

Lancia ha svelato in anteprima la Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, che sarà introdotta sul mercato a maggio 2025.

Alimentata da una motorizzazione 100% elettrica da 240 CV, la Ypsilon HF accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Questo modello si distingue per il suo assetto ribassato, una carreggiata allargata e forme aggressive ispirate alle iconiche vetture del passato di Lancia. Lancia ha annunciato che ogni nuovo modello del marchio avrà una versione HF.

Ritorno nei Rally

Lancia ha anche annunciato il ritorno nei rally con la Ypsilon Rally 4 HF. Questa vettura, progettata per il rally, è alimentata da un motore 1.2 litri turbo 3 cilindri che sviluppa 212 CV, con trazione anteriore e trasmissione meccanica a 5 marce. Questo modello ad alte prestazioni è ideale sia per gli appassionati di rally che per i piloti professionisti in competizione nella categoria R4 e nei campionati a due ruote motrici.

Il Nuovo Logo "LANCIA CORSE HF"

Lancia ha svelato il nuovo logo "LANCIA CORSE HF" che apparirà sulla Ypsilon Rally 4 HF. Il logo, reinterpretato in chiave contemporanea, mantiene i colori originali bianco e nero e presenta un carattere obliquo per esprimere la velocità. Questo restyling si inserisce nel piano di rinascimento del marchio, mantenendo la coerenza stilistica con la tradizione di Lancia.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: "Oggi Lancia racconta 4 storie. La partnership con Cassina, eccellenza italiana nell’arredamento di alta gamma; una gamma completa ed elegante con un’offerta finanziaria competitiva; la presentazione della Lancia Ypsilon HF, e il ritorno nei rally con la Ypsilon Rally 4 HF. Lancia è sempre stata amata per il suo animo competitivo e quel cuore sportivo oggi ricomincia a battere."

Il Futuro di Lancia

La Lancia Ypsilon HF è solo l'inizio di una nuova era per il marchio. Dopo il lancio della Ypsilon HF, anche i modelli Gamma e Delta avranno una versione HF. Il ritorno nei rally con la Ypsilon Rally 4 HF rappresenta un nuovo inizio per Lancia, caratterizzato da ambizione, pragmatismo e umiltà, in perfetto stile Lancia.

Con la nuova Ypsilon HF e il ritorno nei rally, Lancia conferma il suo impegno a combinare tradizione e innovazione, mantenendo viva la passione per le alte prestazioni e il design distintivo che hanno reso il marchio leggendario.